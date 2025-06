Riparate nei cruciverba: la soluzione è Aggiustate

AGGIUSTATE

Curiosità e Significato... La parola Aggiustate è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Aggiustate.

Perché la soluzione è Aggiustate? Riparate deriva dal verbo riparare, che significa sistemare o aggiustare qualcosa che è rotto o danneggiato. Si utilizza spesso per indicare l'azione di mettere a posto oggetti, apparecchiature o strutture per renderle nuovamente funzionanti o integre. In breve, rappresenta il processo di intervento per ripristinare lo stato originale di qualcosa che ha subito danni o usura.

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

U Udine

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

