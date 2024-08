La Soluzione ♚ Insenature riparate La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CALE

Curiosità su Insenature riparate: John Davies Cale (Carmarthenshire, 9 marzo 1942) è un compositore, polistrumentista e produttore discografico gallese. È noto principalmente come musicista rock (e in particolare per la militanza nello storico gruppo The Velvet Underground, che fondò insieme a Lou Reed negli anni sessanta), sebbene abbia esordito come musicista d'avanguardia e nel prosieguo della sua carriera abbia poi spaziato in altri ambiti musicali.

