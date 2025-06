Rinforzare una struttura che è esposta a forti raffiche nei cruciverba: la soluzione è Controventare

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Rinforzare una struttura che è esposta a forti raffiche' è 'Controventare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTROVENTARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Controventare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Controventare? Controventare significa installare o rafforzare una struttura con appositi elementi, come stecche o tiranti, per proteggerla da forti raffiche di vento. È una tecnica utilizzata soprattutto in edilizia e ingegneria per migliorare la stabilità di edifici, tende o altri manufatti esposti a condizioni atmosferiche avverse, garantendo sicurezza e resistenza anche nelle situazioni più impegnative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rinforzare una struttura perché resista alle rafficheStruttura da marineNastro di tessuto usato per rinforzareStruttura funeraria per personaggi celebriLa struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoli

La definizione "Rinforzare una struttura che è esposta a forti raffiche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

