Rimborsata, indennizzata nei cruciverba: la soluzione è Risarcita

RISARCITA

Perché la soluzione è Risarcita? Risarcita indica che qualcuno ha ricevuto un compenso o un indennizzo per un danno subito, come una perdita o un problema. È un termine usato spesso in ambito legale o assicurativo, per sottolineare che la persona è stata riflessa economicamente per il disagio o il danno causato. In sostanza, significa che si è ottenuto ciò che si merita per riparare un torto subito.

R Roma

I Imola

S Savona

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

