La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La quota non rimborsata dall assicurazione' è 'Franchigia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCHIGIA

Curiosità e Significato di Franchigia

La soluzione Franchigia di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Franchigia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Franchigia? La franchigia è la somma di denaro che devi pagare di tasca tua in caso di sinistro, prima che l'assicurazione copra il resto. Viene stabilita nel contratto e può variare da polizza a polizza. È importante conoscerla perché influisce sul costo finale delle eventuali riparazioni o risarcimenti. In sostanza, rappresenta la quota non rimborsata dall’assicurazione.

Come si scrive la soluzione Franchigia

Se "La quota non rimborsata dall assicurazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

