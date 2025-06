Recare gran danno nei cruciverba: la soluzione è Rovinare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Recare gran danno' è 'Rovinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROVINARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Rovinare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rovinare? Rovinare significa causare danno, deterioramento o distruzione a qualcosa o qualcuno. Può riferirsi a un oggetto, un'opera d'arte, una relazione o anche a un'opportunità, compromettendone l'integrità o il valore. È un termine che esprime l'idea di alterare negativamente uno stato o una condizione, portando spesso a risultati irreversibili. In sostanza, rovinare è sinonimo di danneggiare in modo serio.

Hai trovato la definizione "Recare gran danno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

