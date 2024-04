La Soluzione ♚ Capace di recare un danno fisico o morale

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Capace di recare un danno fisico o morale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MALEFICO

Curiosità su Capace di recare un danno fisico o morale: Espressione della provvida sventura. si possono recare numerosi esempi al riguardo: le conversioni di ludovico (fra cristoforo) e dell'innominato avvengono... Il pagliaccio malefico è un soggetto ricorrente della cultura popolare e di quella di massa. A differenza del pagliaccio tradizionale, che ha connotazioni comiche e buffe, quello malefico si caratterizza per l'apparenza inquietante e/o il carattere pericoloso che lo rendono un personaggio strettamente associato al mondo dell'orrore e a quello dell'umorismo nero. La figura del pagliaccio malefico divenne popolare durante il Novecento grazie a personaggi fittizi come Joker e It/Pennywise. Spesso il clown malvagio simboleggia allegoricamente la coulrofobia, ovvero la paura dei pagliacci.

