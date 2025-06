Rassomiglia all oca nei cruciverba: la soluzione è Anatra

ANATRA

Curiosità e Significato... La parola Anatra è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anatra.

Perché la soluzione è Anatra? Anatra è un uccello acquatico noto per il suo becco piatto e il passo goffo. Spesso associata a ambienti umidi come stagni e laghetti, rappresenta anche figure di semplicità e innocenza nelle favole. La sua forma e il modo di camminare la rendono facilmente riconoscibile e amata in molte culture, simboleggiando purezza e tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Oca giovaneLe hanno oca e pollastraRassomiglia al mandarinoLa loro madre è un ocaRassomiglia al grano

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

E E A L T L R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LATERALE" LATERALE

