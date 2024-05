La Soluzione ♚ La loro madre è un oca La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PAPERI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PAPERI

Significato della soluzione per: La loro madre e un oca Papero – esemplare giovane di varie specie della famiglia Anatidae, più spesso di oca o anatra Papero – specie di personaggi dei fumetti Disney, in genere appartenenti alla famiglia Duck Alexandre Pato (a volte chiamato "Papero") – calciatore brasiliano ETR.600 o ETR.610 – locomotive soprannominate "papero" per il muso allungato e affusolato Italiano: Sostantivo, forma flessa: paperi m pl . plurale di papero. Sillabazione: pà | pe | ri. Finlandese: Sostantivo: paperi . carta.

