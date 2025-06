Quella finanziaria è una fideiussione nei cruciverba: la soluzione è Garanzia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella finanziaria è una fideiussione' è 'Garanzia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARANZIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Garanzia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Garanzia.

Perché la soluzione è Garanzia? La garanzia è un impegno che assicura il pagamento di un debito o l’esecuzione di un’obbligazione. In ambito finanziario o legale, funziona come una sorta di tutela per chi concede un prestito o una fideiussione, garantendo che le obbligazioni vengano rispettate. In breve, rappresenta una sicurezza che rassicura le parti coinvolte, favorendo fiducia e stabilità nelle transazioni.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quella finanziaria è una fideiussione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

