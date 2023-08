Piazza finanziaria della Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piazza finanziaria della Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZURIGO

Significato/Curiosità : Piazza finanziaria della Svizzera

La Piazza finanziaria di Zurigo, in Svizzera, è un'iconica e influeente centro finanziario globale. Conosciuta per la sua stabilità economica e il sistema bancario robusto, attira istituti finanziari, società di investimento e trader da tutto il mondo. La piazza ospita la Borsa Svizzera, uno dei principali mercati azionari, e le sedi di numerose banche internazionali. La sua reputazione di riservatezza e affidabilità fiscale l'ha resa una scelta preferita per il private banking e la gestione patrimoniale. Oltre all'aspetto finanziario, Zurigo vanta un mix affascinante di cultura, arte e paesaggi che rendono la città attraente per i professionisti e i visitatori.

