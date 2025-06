Pupazzo per bambini che torna sempre in piedi nei cruciverba: la soluzione è Misirizzi

Home / Soluzioni Cruciverba / Pupazzo per bambini che torna sempre in piedi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pupazzo per bambini che torna sempre in piedi' è 'Misirizzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISIRIZZI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Misirizzi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Misirizzi.

Perché la soluzione è Misirizzi? Il termine Misirizzi indica quei pupazzi per bambini che, grazie a un sistema di pesi nascosti alla base, tornano sempre in piedi anche se vengono spostati o fatti cadere. Sono giochi divertenti e istruttivi, simbolo di resilienza e allegria. Perfetti per stimolare il gioco e la fantasia dei più piccoli, rappresentano un esempio di come l'ingegno possa creare oggetti giocosi e resilienti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ce l hai sempre fra i piediCammina sempre sulla punta dei piediUn ostacolo sempre fra i piediFiniscono sempre sotto piediCadono sempre in piedi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Pupazzo per bambini che torna sempre in piedi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

S Savona

I Imola

R Roma

I Imola

Z Zara

Z Zara

I Imola

L R I A S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALARI" SALARI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.