Profitto abusivo, peculato nei cruciverba: la soluzione è Mangeria

Home / Soluzioni Cruciverba / Profitto abusivo, peculato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Profitto abusivo, peculato' è 'Mangeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANGERIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mangeria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mangeria.

Perché la soluzione è Mangeria? MANGERIA indica un luogo specializzato nella preparazione e vendita di alimenti, come ristoranti, trattorie o osterie. È un termine spesso usato in modo colloquiale per descrivere un locale dove si mangia bene e si assapora la cucina locale. Se ti piace scoprire posti autentici e accoglienti, una mangeria è il posto giusto per gustare piatti genuini e conviviali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Forma di attività che non persegue la massimizzazione del profitto bensì la giustizia sociale ed economicaUn Pontefice abusivoUn medico abusivoFaticare ma senza profittoDocumento scolastico che reca i voti di profitto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Profitto abusivo, peculato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

E N E P O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEPOTE" NEPOTE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.