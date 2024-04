La Soluzione ♚ Un medico abusivo La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un medico abusivo. GUARITORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un medico abusivo: Un guaritore, o una guaritrice, è una persona che asserisce di poter guarire dalle malattie servendosi di asseriti poteri personali e di rimedi terapeutici genericamente non riconosciuti dalla scienza medica che si rifanno a pratiche tradizionali, all'uso di erbe, musica, danza, imposizione delle mani, somministrazione di rimedi e al potere della suggestione. Un guaritore popolare può essere una persona altamente qualificata che persegue le proprie specialità, imparando dallo studio, dall'osservazione e dall'imitazione. In alcune culture un guaritore potrebbe essere considerato una persona che ha ereditato il "dono" di guarire dal proprio ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Un guaritore, o una guaritrice, è una persona che asserisce di poter guarire dalle malattie servendosi di asseriti poteri personali e di rimedi terapeutici genericamente non riconosciuti dalla scienza medica che si rifanno a pratiche tradizionali, all'uso di erbe, musica, danza, imposizione delle mani, somministrazione di rimedi e al potere della suggestione. Un guaritore popolare può essere una persona altamente qualificata che persegue le proprie specialità, imparando dallo studio, dall'osservazione e dall'imitazione. In alcune culture un guaritore potrebbe essere considerato una persona che ha ereditato il "dono" di guarire dal proprio ... guaritore ( approfondimento) m sing (medicina) chi guarisce Sillabazione gu | a | ri | tò | re Etimologia / Derivazione Deriva da guarire Altre Definizioni con guaritore; medico; abusivo; Cura senza essere medico; Se è all università non è medico; Lo tasta il medico; Un Pontefice abusivo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un medico abusivo

GUARITORE

