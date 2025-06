Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri nei cruciverba: la soluzione è Digest

DIGEST

Perché la soluzione è Digest? Un digest è un periodico che raccoglie e riassume articoli e scritti già pubblicati altrove, offrendo una versione compatta e accessibile delle informazioni. È utile per chi vuole aggiornarsi velocemente senza dover leggere tutto da zero. In sostanza, funziona come un riassunto esteso di contenuti già disponibili, facilitando la consultazione e la comprensione delle notizie più importanti.

