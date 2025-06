Un paiolo molto grosso nei cruciverba: la soluzione è Calderone

CALDERONE

Curiosità e Significato... La parola Calderone è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Calderone.

Perché la soluzione è Calderone? Calderone è un grande recipiente di metallo, solitamente usato in cucina per preparare zuppe o minestre abbondanti. Il termine deriva dal latino caldarium e indica un paiolo molto grosso e robusto, ideale per cucinare grandi quantità di cibo. È un simbolo di convivialità e tradizione culinaria, rappresentando l'arte di condividere piatti caldi e saporiti con amici e famiglia.

