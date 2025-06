L operaio che incatrama scafi nei cruciverba: la soluzione è Calafato

CALAFATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Calafato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Calafato.

Perché la soluzione è Calafato? Calafato indica chi si occupa di calafare, ovvero di sigillare e impermeabilizzare le imbarcazioni applicando resine e materiali specifici per rendere gli scafi stagne. È un professionista fondamentale nella costruzione e manutenzione delle navi, garantendo che l’acqua non penetri e che tutto sia perfettamente sigillato per una navigazione sicura e affidabile. Un ruolo essenziale nel mondo marittimo.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

F Firenze

A Ancona

T Torino

O Otranto

