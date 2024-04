La Soluzione ♚ All operaio piace alta

La soluzione di 4 lettere per la definizione: All operaio piace alta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAGA

Curiosità su All operaio piace alta: Frank. anzi, non sono mai riuscita ad ascoltarlo. suonarlo dal vivo mi piace, ma ascoltarlo è un'altra cosa». lo stesso argomento in dettaglio: back... La busta paga è un documento che il datore di lavoro fornisce ad un lavoratore dipendente, relativo all'importo della retribuzione da questo percepita, per un determinato periodo di lavoro.

