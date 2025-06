Opera che narra la vita di un personaggio illustre nei cruciverba: la soluzione è Biografia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opera che narra la vita di un personaggio illustre' è 'Biografia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIOGRAFIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Biografia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Biografia.

Perché la soluzione è Biografia? Una biografia è un racconto dettagliato della vita di una persona famosa o importante, scritto per far conoscere la sua storia, le sue imprese e le esperienze più significative. È come una narrazione che ci permette di scoprire chi era, cosa ha fatto e come ha contribuito al mondo. Leggere una biografia significa entrare nel suo percorso e capire meglio il suo impatto sulla società.

Hai davanti la definizione "Opera che narra la vita di un personaggio illustre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

I Imola

A Ancona

