La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non saper risolversi' è 'Esitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESITARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Esitare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Esitare.

Perché la soluzione è Esitare? Esitare significa avere dubbi o indecisione nel fare una scelta, sentendosi insicuri o incerti sul da farsi. È quella sensazione di non riuscire a decidere subito, di essere un po' bloccati tra due possibilità. Tutti sperimentiamo l'esitazione in momenti di incertezza, ed è normale prenderci il tempo necessario per capire cosa desideriamo davvero. È un sentimento che ci accompagna nelle scelte più difficili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il saper fare trattandoUn vocabolo che indica il saper perfettamenteSaper bene come si è fattiLa capacità di saper narrare con termine ingleseCanta Saper vorreste in Un ballo in maschera

