La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non convinto di assumersi un impegno' è 'Restio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESTIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Restio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Restio.

Perché la soluzione è Restio? Restio indica una persona che mostra riluttanza o esitazione nel prendere decisioni o impegnarsi in qualcosa. È qualcuno che preferisce mantenere le proprie riserve e non si lascia facilmente coinvolgere, spesso per prudenza o insicurezza. In breve, è un individuo che tende a restare sulla difensiva, evitando di assumersi impegni troppo decisi, per proteggere il proprio equilibrio e autonomia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un impegno gravosoUn impegno del venditoreUn impegno a paroleModo di dire che canzona chi vuol convincere chi è già più che convintoFastidioso impegno

