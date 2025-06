Lo sport dello skeet nei cruciverba: la soluzione è Tiro A Volo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sport dello skeet

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sport dello skeet' è 'Tiro A Volo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRO A VOLO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Tiro A Volo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tiro A Volo? Lo sport dello skeet è una disciplina di tiro a volo in cui i concorrenti cercano di colpire dischi di plastica lanciati in aria a varie altezze e direzioni. Si tratta di un’attività che richiede precisione, velocità e concentrazione, ed è molto popolare tra gli appassionati di attività all’aria aperta. In definitiva, rappresenta un emozionante modo di mettere alla prova le proprie capacità di mira e tempismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland GarrosLo sport di Charlie BrownLo sport di Sofia Goggia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lo sport dello skeet" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

A E R R I V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIVIERA" RIVIERA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.