La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo esclama chi... finalmente, si fa vivo' è 'Eccomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECCOMI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Eccomi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Eccomi? ECCOMI è un’espressione usata per annunciare la propria presenza o arrivo, come quando qualcuno si fa vivo dopo essere stato assente. Deriva dal latino ecce (ecco) e mihi (a me), ed è tipica nel linguaggio quotidiano per attirare l’attenzione o confermare di essere arrivati. Insomma, è un modo semplice e diretto per dire: Eccomi, sono qui!

