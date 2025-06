Litigio piuttosto violento nei cruciverba: la soluzione è Baruffa

BARUFFA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Baruffa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Baruffa? Una baruffa è una discussione o lite molto vivace e rumorosa, spesso caratterizzata da urla e tensione tra le persone coinvolte. Si tratta di un acceso alterco che può sfociare in vere e proprie schermaglie, ma generalmente rimane a livello di scontro verbale o fisico lieve. In sintesi, una baruffa è un litigio acceso, talvolta anche violento, che si svolge in modo piuttosto tumultuoso.

Hai davanti la definizione "Litigio piuttosto violento" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

R Roma

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

