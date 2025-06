Li intonano gli Alpini nei cruciverba: la soluzione è Canti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li intonano gli Alpini' è 'Canti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTI

Perché la soluzione è Canti? Gli Alpini sono noti per le loro canzoni e canti tradizionali che rafforzano il senso di appartenenza e solidarietà tra i membri. La parola canti si riferisce proprio alle melodie popolari, spesso intonate durante le celebrazioni o in momenti di convivialità. Questi canti rappresentano un patrimonio culturale che unisce e tramanda l’identità alpina di generazione in generazione.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

