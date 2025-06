Le incombenze domestiche nei cruciverba: la soluzione è Faccende

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le incombenze domestiche' è 'Faccende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FACCENDE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Faccende, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Faccende? Le incombenze domestiche sono le faccende quotidiane che richiedono attenzione in casa, come pulire, lavare o fare la spesa. Sono le attività che aiutano a mantenere l'ambiente ordinato e funzionale. In poche parole, rappresentano tutto ciò che si deve fare per vivere in un ambiente pulito e accogliente, rendendo la vita più semplice e organizzata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le pulizie domestiche da sbrigareFastidiose incombenzeFastidiose incombenze fiscaliLe divinità domestiche romaneAtto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali

F Firenze

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

