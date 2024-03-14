Fastidiose incombenze

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fastidiose incombenze' è 'Oneri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fastidiose incombenze" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fastidiose incombenze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Oneri? Le parole ONERI si riferiscono a quei compiti o doveri che spesso vengono percepiti come fastidiose incombenze, creando una sensazione di peso o disagio. Questi incarichi, che possono riguardare aspetti lavorativi, amministrativi o personali, richiedono impegno e responsabilità, spesso generando una sensazione di oppressione. La presenza di ONERI può influenzare il nostro stato d'animo, rendendo difficile concentrarsi su altre attività o momenti di svago. La gestione di tali obblighi richiede attenzione e organizzazione.

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Fastidiose incombenze nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oneri

Per risolvere la definizione "Fastidiose incombenze", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fastidiose incombenze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oneri:

O Otranto N Napoli E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fastidiose incombenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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