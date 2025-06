Le frazioni delle partite di baseball nei cruciverba: la soluzione è Inning

INNING

Perché la soluzione è Inning? L'inning è una frazione di una partita di baseball, durante la quale entrambe le squadre si alternano nel cercare di segnare punti. In ogni inning, ciascuna squadra ha un turno all'attacco e uno in difesa. La partita si compone di diversi inning, e il punteggio finale determina il vincitore. È un elemento fondamentale per comprendere come si svolge questo sport avvincente.

