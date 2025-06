La coltivava Socrate nei cruciverba: la soluzione è Filosofia

FILOSOFIA

Perché la soluzione è Filosofia? La filosofia è l'arte di pensare profondamente sulla vita, il mondo e noi stessi. È come coltivare il pensiero, sviluppando idee e riflessioni che ci aiutano a capire il senso delle cose. Socrate, uno dei grandi filosofi, ha lasciato un'eredità di domande e saggezze. In sostanza, la filosofia è la coltivazione del sapere, un percorso continuo di crescita intellettuale e spirituale.

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

F Firenze

I Imola

A Ancona

