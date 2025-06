L occidente di levante nei cruciverba: la soluzione è Ponente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L occidente di levante' è 'Ponente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PONENTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Ponente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ponente? PONENTE indica la direzione dell'ovest rispetto all'est, cioè l'occidente di levante. È un termine usato spesso in ambito geografico e nautico per indicare la posizione del sole o delle rotte marittime. Conoscere i punti cardinali è fondamentale per orientarsi e capire le mappe. In breve, il ponente rappresenta la direzione verso cui tramonta il sole, simbolo di fine giornata.

Se "L occidente di levante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

L C O E T O Mostra soluzione



