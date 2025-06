L Augusto generale e dittatore cileno nei cruciverba: la soluzione è Pinochet

PINOCHET

Perché la soluzione è Pinochet? Pinochet è il nome di Augusto Pinochet, generale e dittatore cileno che ha governato il Cile dal 1973 al 1990, noto per aver instaurato un regime autoritario caratterizzato da repressione e violazioni dei diritti umani. La sua figura rimane simbolo di un periodo turbolento nella storia latinoamericana, divisivo tra chi lo vede come un salvatore e chi come un oppressore.

