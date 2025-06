L abbraccia e la osserva il frate nei cruciverba: la soluzione è Regola Monastica

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'L abbraccia e la osserva il frate' è 'Regola Monastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGOLA MONASTICA

Curiosità e Significato... La parola Regola Monastica è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Regola Monastica.

Perché la soluzione è Regola Monastica? La regola monastica è un insieme di regole e principi che guidano la vita dei monaci, stabilendo come devono pregare, lavorare e vivere in comunità. È un codice di condotta che favorisce disciplina, spiritualità e armonia tra i membri del monastero. In sostanza, rappresenta il cuore dell’organizzazione monastica, mantenendo ordine e dedizione nella vita religiosa.

Se "L abbraccia e la osserva il frate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

I T A C O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CITATO" CITATO

