Infermieri graduati nei cruciverba: la soluzione è Capisala

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Infermieri graduati' è 'Capisala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPISALA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Capisala? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Capisala.

Perché la soluzione è Capisala? Infermieri graduati si riferisce a professionisti della sanità che hanno conseguito una laurea e sono abilitati alla professione. La soluzione CAPISALA indica il ruolo di leadership tra gli infermieri, come un caposala che coordina e organizza l’attività del team assistenziale. È una figura fondamentale per garantire un’assistenza efficiente e di qualità in ospedale o clinica.

La definizione "Infermieri graduati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

L D R A I L P A Mostra soluzione



