Recipienti graduati in cucina

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: DOSATORI.

Curiosità su Recipienti graduati in cucina: Funzioni legate al cibo. gli attrezzi da cucina sono di vari tipi, spesso indicati con nomi specifici: pentole, recipienti (generalmente muniti di coperchio... Col termine dosatore si intende un dispositivo capace di determinare e alimentare in modo autonomo e ripetitivo una quantità stabilita, detta dose. L'impiego di dosatori è tipico nell'industria alimentare dove è necessario confezionare i prodotti secondo porzioni, nonché in tutti gli ambiti in cui è necessario costituire una miscela dalle dosi definite.

