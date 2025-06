Individuo che tradisce il coniuge o la religione nei cruciverba: la soluzione è Infedele

Home / Soluzioni Cruciverba / Individuo che tradisce il coniuge o la religione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Individuo che tradisce il coniuge o la religione' è 'Infedele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFEDELE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Infedele? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Infedele.

Perché la soluzione è Infedele? Infedele indica una persona che tradisce il coniuge o la religione, mostrando mancanza di fedeltà e lealtà. Può riferirsi sia a chi ha rapporti extraconiugali, sia a chi non segue gli insegnamenti religiosi. Questo termine sottolinea un comportamento di disaccordo con i vincoli morali o spirituali stabiliti. In ogni contesto, essere infedele significa infrangere un impegno di fiducia e rispetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un coniuge che non tradisceLa religione che conta il maggior numero di CristianiUn individuo noto alla QuesturaUn individuo robusto e possenteLa religione del rabbino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Individuo che tradisce il coniuge o la religione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

S U I L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUISA" LUISA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.