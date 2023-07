Un individuo noto alla Questura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un individuo noto alla Questura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PREGIUDICATO

Significato/Curiosita : Un individuo noto alla questura

Fronte sociale nazionale, dei quali era stata segnalata la presenza alla questura dal genoa social forum il 18 luglio, che avrebbero potuto infiltrare... Anche antonella conserva, compagna di alessi, e salvatore raimondi, pregiudicato di cui verranno rintracciate le impronte digitali. alle 21:00 circa del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

