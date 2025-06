Incarico o stipendio che dura per tutta la vita nei cruciverba: la soluzione è Vitalizio

VITALIZIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Vitalizio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vitalizio? Il termine vitalizio indica un'indennità o pensione che si riceve per tutta la vita, solitamente in relazione a un incarico pubblico o politico. È pensato per garantire un sostegno economico continuo anche dopo il termine dell'attività lavorativa. Questa parola rappresenta quindi un assegno che dura finché si vive, offrendo sicurezza e continuità nel tempo.

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

