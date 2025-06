Il suo giuramento è prestato dai medici nei cruciverba: la soluzione è Ippocrate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il suo giuramento è prestato dai medici' è 'Ippocrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPPOCRATE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Ippocrate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ippocrate? Ippocrate, considerato il padre della medicina, è noto per aver formulato un giuramento etico che i medici ancora oggi pronunciano per impegnarsi a rispettare norme di deontologia e cura. La sua figura rappresenta l'integrità e la dedizione nel campo sanitario, simbolo di un impegno serio e rispettoso verso i pazienti. È un punto di riferimento fondamentale per la professione medica moderna.

Se "Il suo giuramento è prestato dai medici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

P Padova

P Padova

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

