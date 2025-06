Il retino del pescatore nei cruciverba: la soluzione è Guadino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il retino del pescatore' è 'Guadino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUADINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Guadino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Guadino.

Perché la soluzione è Guadino? Guadino è uno strumento usato dai pescatori per catturare pesci, simile a una rete rotonda o a forma di cesto. Viene immerso nell’acqua e poi tirato su, trattenendo i pesci al suo interno. Questo termine richiama l’immagine di un attrezzo semplice ma efficace, simbolo della tradizione marinara. Un vero e proprio alleato per chi lavora in mare, rappresenta la connessione tra uomo e natura.

Hai trovato la definizione "Il retino del pescatore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

