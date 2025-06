Il Papa ne è il pastore nei cruciverba: la soluzione è Genti

GENTI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Genti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Genti? GENTI indica le persone, la comunità di individui che compongono una società. È un termine usato per riferirsi al popolo, ai cittadini o alle masse in generale. Spesso si parla di genti per descrivere le varie comunità o gruppi umani, sottolineando l'importanza della collettività. In questo modo, il termine richiama l’insieme di coloro che costituiscono una nazione o un gruppo sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoll pastore che amò GalateaSe ne fanno maschereIl gufo di Merlino ne La spada nella roccia

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

A A T R S I O P C D M A U Mostra soluzione



