SAGOMA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sagoma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sagoma.

Perché la soluzione è Sagoma? Sagoma indica la forma o il profilo di un oggetto, spesso usata nel contesto del tiro o della modellistica per riferirsi al bersaglio che si mira o si colpisce. È l'insieme delle linee che delineano un'area di riferimento, facilitando l'apprendimento o la pratica di precisione. In sintesi, rappresenta la forma che si utilizza come obiettivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La figura bersaglio del poligono di tiroIl bersaglio del poligonoLa figura presa di mira nel poligono di tiroUn bersaglio da tiro a voloBersaglio al poligono

