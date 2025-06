Grandi unità degi eserciti nei cruciverba: la soluzione è Armate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grandi unità degi eserciti' è 'Armate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMATE

Curiosità e Significato... La parola Armate è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Armate.

Perché la soluzione è Armate? Le armate sono grandi gruppi di soldati organizzati in unità militari, come eserciti o forze armate. Si riferiscono a gruppi numerosi e strutturati che combattono insieme per raggiungere obiettivi strategici. In ambito storico e moderno, le armate rappresentano la forza principale di uno stato nelle guerre e nelle operazioni di difesa. Sono simbolo di potenza e organizzazione militare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Grandi unità degli esercitiGrandi unità dell EsercitoGrandi depositi montaniCittà unita ad AmburgoGrandi alberi decidui

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

S E T A A I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATRESIA" ATRESIA

