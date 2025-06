Glenn nota attrice nei cruciverba: la soluzione è Close

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Glenn nota attrice' è 'Close'.

CLOSE

Curiosità e Significato... La soluzione Close di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Close per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Close? CLOSE è una parola inglese che significa vicino o chiuso, spesso usata per indicare prossimità spaziale o temporale, o il termine di qualcosa. Può riferirsi anche a un'azione di chiudere, stringere o avvicinare. È molto comune in vari contesti, dal quotidiano allo sport, ed è fondamentale conoscere il suo significato per comunicare efficacemente in inglese.

Se "Glenn nota attrice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

L Livorno

O Otranto

S Savona

E Empoli

R O I E T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESTIO" RESTIO

