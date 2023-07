Sigourney nota attrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigourney nota attrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : WEAVER

Significato/Curiosita : Sigourney nota attrice

sigourney weaver, nata susan alexandra weaver (new york, 8 ottobre 1949), è un'attrice statunitense. dopo un piccolo ruolo in io e annie, sale alla ribalta... Sigourney weaver, nata susan alexandra weaver (new york, 8 ottobre 1949), è un'attrice statunitense. dopo un piccolo ruolo in io e annie, sale alla ribalta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sigourney nota attrice : sigourney; nota; attrice; sigourney attrice; La sigourney interprete in Alien e Avatar; La Ellen di Alien, interpretata da sigourney Weaver; La sigourney del cinema; Il film che ha reso celebre sigourney Weaver; Alizé nota giocatrice di tennis francese; La richiesta rivolta a un nota io di redigere un contratto; nota marca italiana di orologi da polso; nota to rilevato; L annota zione ad un registro; Un attrice formosa e aggressiva; Una Sabrina attrice ; attrice e cortigiana di un celebre romanzo di Zola; attrice statunitense che vinse l Oscar a soli 10 anni; Una Stone nota attrice ;

Cerca altre Definizioni