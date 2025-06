Geometria non euclidea ideata da Bernhard Riemann nei cruciverba: la soluzione è Ellittica

Home / Soluzioni Cruciverba / Geometria non euclidea ideata da Bernhard Riemann

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Geometria non euclidea ideata da Bernhard Riemann' è 'Ellittica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELLITTICA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Ellittica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ellittica? La geometria ellittica, ideata da Bernhard Riemann, è un tipo di geometria non euclidea in cui le linee rette sono curve chiuse e il parallelo non esiste nel modo tradizionale. È fondamentale nello studio dello spazio curvo e dell’universo, con applicazioni in fisica e cosmologia. Questa teoria rivoluzionaria apre nuove prospettive sulla forma dell’universo e sulla natura dello spazio stesso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:In geometria può essere piana o solidaLa branca della geometria che riguarda il cerchioFondò la geometria analiticaI dadi in geometriaIl greco in geometria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Geometria non euclidea ideata da Bernhard Riemann", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

E O A D I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODIARE" ODIARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.