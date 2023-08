Fondò la geometria analitica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondò la geometria analitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARTESIO

Significato/Curiosita : Fondo la geometria analitica

Torino, 2 aprile 1968) è stato un matematico italiano, docente di geometria analitica. fratello del linguista benvenuto aronne terracini, compì tutti gli... Significati, vedi cartesio (disambigua). (la) «ego cogito, ergo sum, sive existo.» (it) «io penso, dunque sono, ossia esisto.» (cartesio, discorso sul metodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fondò la geometria analitica : fondò; geometria; analitica; Importante gara sciistica di fondo italiana; Il fondo con le viti; Si getta per fissare il barchino al fondo; In fondo all autodromo; In fondo al camping; Ben piantato in geometria ; Una linea curva tra due punti fissi in geometria ; I dadi in geometria ; Nicole precursore della geometria cartesiana; In geometria e è quello greco; Un colorante impiegato in chimica analitica ; Il fondatore della geometria analitica ;

Cerca altre Definizioni