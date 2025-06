Fu compagna di Federico Fellini nei cruciverba: la soluzione è Giulieta Masina

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu compagna di Federico Fellini

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fu compagna di Federico Fellini' è 'Giulieta Masina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIULIETA MASINA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 14 lettere Giulieta Masina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Giulieta Masina? Giulietta Masina è stata un’attrice italiana celebre, famosa per la sua collaborazione con il regista Federico Fellini. È ricordata come una delle grandi interpreti del cinema italiano, nota per la sua sensibilità e talento unico. La sua presenza sul grande schermo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema mondiale, rendendola una figura di grande ispirazione e fascino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Degli spiriti in un film di Federico FelliniDarc attrice che fu compagna di Alain DelonFu compagna di PericleMasina la moglie di Federico FelliniVi nacque Federico Fellini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Fu compagna di Federico Fellini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

U Udine

L Livorno

I Imola

E Empoli

T Torino

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

A R G D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DROGA" DROGA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.