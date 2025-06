Frutto tropicale dal grande ciuffo nei cruciverba: la soluzione è Ananas

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto tropicale dal grande ciuffo' è 'Ananas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANANAS

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ananas? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ananas.

Perché la soluzione è Ananas? L'ananas è un frutto tropicale caratterizzato da una scorza dura e spinosa, con un grande ciuffo di foglie lunghe e lanose che spuntano dalla sommità. Originario del Sud America, è noto per il suo sapore dolce e il profumo intenso, perfetto per gustosi dessert e cocktail rinfrescanti. Un vero tesoro esotico che porta un tocco di estate in ogni morso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Frutto tropicale col ciuffoUn gustoso frutto tropicaleFrutto tropicale dalla polpa dolcissimaDolcissimo frutto tropicaleFrutto col ciuffo

