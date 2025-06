Fare il pesce in= mostrarsi indifferenti nei cruciverba: la soluzione è Barile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fare il pesce in= mostrarsi indifferenti' è 'Barile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARILE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Barile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Barile? Fare il pesce significa mostrarsi insensibili o distaccati, spesso per non impegnarsi o evitare confronti. La parola barile si collega a questa espressione, richiamando un contenitore vuoto e senza emozioni, simbolo di chi si nasconde dietro una corazza. In sostanza, indica una persona che si mostra fredda e distaccata, preferendo mantenere le apparenze. Un modo per definire chi evita di mostrare i propri sentimenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un pesce da fare al fornoFare un taglio sulla sommaFette di pesceGustoso pesce di mareAltro nome del pesce razza

Hai davanti la definizione "Fare il pesce in= mostrarsi indifferenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

R Roma

I Imola

L Livorno

E Empoli

