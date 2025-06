Coprono frequenze a lunghissima distanza nei cruciverba: la soluzione è Onde Corte

Home / Soluzioni Cruciverba / Coprono frequenze a lunghissima distanza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Coprono frequenze a lunghissima distanza' è 'Onde Corte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONDE CORTE

Curiosità e Significato... La soluzione Onde Corte di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Onde Corte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Onde Corte? Le onde corte sono segnali elettromagnetici a lunghezza d'onda breve, capaci di coprire distanze molto elevate grazie alla riflessione sulla ionosfera. Questa caratteristica le rende ideali per le trasmissioni radio internazionali, permettendo di ascoltare stazioni provenienti da paesi lontani. In sostanza, le onde corte sono uno strumento potente per comunicare oltre confine senza limiti geografici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lunghissima auto molto scenografica fraSi dice di una distanza incalcolabileSituati a notevole distanzaA grande distanzaFu causa di una lunghissima guerra dell antichità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Coprono frequenze a lunghissima distanza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

A L T T O E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALETOT" PALETOT

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.